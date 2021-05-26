Новокузнечане встретили «Поезд Победы»

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Эшелон с военной техникой накануне посетил южную столицу Кузбасса. Место остановки поезда посетили 12 тысяч человек.

Во вторник, 25 мая, на железнодорожном вокзале Новокузнецка остановку совершил поезд, направляющийся во Владивосток из Москвы. Как сообщили в администрации правительства Кузбасса курсирует «Поезд Победы» по различным городам России в рамках акции «Мы – армия страны. Мы – армия народа».


Всего у поезда 17 вагонов. Все они имеют тематическое оформление, посвященное истории развития Вооруженных Сил России, истории Великой Отечественной войны, движению юнармейцев и работе военных врачей в период пандемии.

- На трех платформах были представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных сил РФ, - также уточнили в администрации.

Отмечается, что на место остановки подвижного состава прибыли более 12 тысяч человек. Посетив Новокузнецк, поезд тронулся до следующий остановки – Абакана. Отправление состоялось в 14:00.

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