Новокузнечане встретили «Поезд Победы»

Во вторник, 25 мая, на железнодорожном вокзале Новокузнецка остановку совершил поезд, направляющийся во Владивосток из Москвы. Как сообщили в администрации правительства Кузбасса курсирует «Поезд Победы» по различным городам России в рамках акции «Мы – армия страны. Мы – армия народа».

Всего у поезда 17 вагонов. Все они имеют тематическое оформление, посвященное истории развития Вооруженных Сил России, истории Великой Отечественной войны, движению юнармейцев и работе военных врачей в период пандемии.

- На трех платформах были представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных сил РФ, - также уточнили в администрации.

Отмечается, что на место остановки подвижного состава прибыли более 12 тысяч человек. Посетив Новокузнецк, поезд тронулся до следующий остановки – Абакана. Отправление состоялось в 14:00.