Новокузнечане возмутились появлением столба посреди тротуара на мосту

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Фото:  

В южной столице Кузбасса пешеходы оказались недовольны появлением столба, который "вырос" посреди тротуара после ремонтных работ на территории моста.

После реконструкции моста на проспекте Металлургов столб, который и ранее находился на тротуаре для пешеходов, стал препятствием для передвижения горожан. Так, со слов жителей Новокузнецка, после смещения проходной зоны, объект оказался расположен последи дороги, передает "Кузнецкий рабочий".


При этом власти не огородили препятствие забором, а установили вокруг него яркую тактильную желтую плитку для слабовидящих пешеходов, чтобы они почувствовали помеху и не травмировались. По словам очевидцев, внешнее очертания столба напоминают арт-объект.

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