Новокузнечане возмутились "переходом" местного ХК "Металлург" в столицу Кузбасса

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После появления информации о переводе хоккейного клуба "Металлург" в кузбасскую столицу жители Новокузнецка забили тревогу и выразили свое недовольство местным властям.

Тема регистрации хоккейного клуба "Металлург" в городе Кемерово была озвучена в ходе утреннего эфира телепередачи "Утро с мэром". Так, жители южной столицы Кузбасса выразил беспокойство за "переход" команды спортсменов в другой город.


Однако, как пояснил Сергей Кузнецов, в данной ситуации речь идет не о клубе, а о сопровождающей организации и отметил, что соответствующее решение было принято не местными властями. По этой причине для градоначальника новость о смене города регистрации оказалась полной неожиданностью.


При этом несмотря на произошедшие перемены фанаты новокузнецких хоккеистов не лишатся команды, а клуб "Металлург" фактически останется новокузнецким и продолжат свои тренировки на местных катках.

В Новокузнецке есть две металлургии – металлургия производственная, и металлургия хоккея. И если их переместить из Новокузнецка, они умрут, – заключил Сергей Кузнецов.

Кроме того, со слов чиновника, такое решение было принято в связи с тем, что власти планируют вернуть команду в КХЛ, а для этого необходимо дополнительное финансирование и привлечение новых спонсоров, поскольку одна компания не в состоянии полностью обеспечить команду.


Предполагается, что новая кемеровская организация сможет заинтересовать потенциальных спонсоров для поддержки клуба из южной части шахтерского края, а будущем предполагается перерегистрировать организацию обратно, в Новокузнецк.

Да!
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