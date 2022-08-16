Новокузнечане возмутились невозможностью опорожниться в городском саду

Свое недовольство отсутствием открытых биотуалетов в Саду Металлургов высказали в социальных сетях жители Заводского района Новокузнецка. Горожане посетовали на то, что не могут опорожниться в саду, так как что туалеты якобы недоступны для посещения. Кроме того, новокузнечане поделились снимками, на которых видна закрытая кабинка, а также опрокинутые контейнеры с мусором.

‒ Спрашиваешь где у вас тут туалет, у местных "бизнесменов", отвечают ‒ мы в кусты сами бегаем. Биотуалет не чистится и закрыт (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ рассказали кузбассовцы.

Комментаторы отметили, что установленный на территории сада туалет платный, и ключ от него находится у администратора. Однако другие горожане пристыдили администрацию района и отметили, что раньше в указанном месте отдыха был установлен стационарный туалет.