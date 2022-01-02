Новокузнечане возмутились небезопасной расчисткой крыш от снега

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Фото:  

Жители южной столицы Кузбасса остались недовольны действиями рабочих, которые подвергли себя и других потенциальной опасности.

Накануне новокузнечане поделились в социальных сетях видеозаписью, на которую попала расчистка крыши многоквартирного дома от снега. По словам автора ролика, работы проводились без должного соблюдения правил безопасности.

– Ничего не огорожено и скидывают снег, – написал обеспокоенный горожанин.

На кадрах видно, что двое мужчин действительно чистят крышу, не обезопасив при этом передвигающихся по улице людей. Кроме того, на самих рабочих не видно каких-либо средств защиты от падения.


Мнения комментаторов разделились. Часть пользователей разделили возмущение автора ролика и отметили, что в случае падения с крыши куска льда могли пострадать ни о чем не подозревающие прохожие, которые не увидели бы рабочих. Другие же отметили, что дом не настолько высокий, чтобы уборка снега с крыши осталась незамеченной.

Видео: Instagram / nvkzdtp

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