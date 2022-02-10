Новокузнечане воспротивились строительству новой часовни

Накануне в социальных сетях главы Новокузнецка Сергея Кузнецова появился пост, в котором градоначальник рассказал о планах на возведение часовни в Кузнецком районе. При этом мэр отметил, что объект планируют построить в память о посещении города Федором Достоевским.

‒ Это общественное пространство должно в будущем стать еще одной визитной карточкой исторического прошлого Новокузнецка и местом для фотосессий, прогулки молодоженов, ‒ написал Сергей Кузнецов на своей странице в Instagram.

Градоначальник предложил новокузнечанам высказать мнение о предпочтительном месте строительства часовни, однако горожане встретили новость о создании объекта неодобрительно.

‒ "Лучше постройте спортивный комплекс в Орджоникидзевском районе!", "Я считаю, что это лишнее, храмов и часовен в Кузнецком р-не достаточно", "Прогулки молодоженов в нашем сквере совсем неуместны и не нужны", ‒ написали возмущенные пользователи.

Комментаторы также порекомендовали мэру обратить внимание на вопросы экологии, строительство детских площадок и восстановление кинотеатра "Пламя". Некоторые новокузнечане подчеркнули, что хотели бы видеть памятник Федору Достоевскому, а не часовню.

Справка

Федор Михайлович Достоевский прибыл в Кузнецк (современный Новокузнецк), входивший тогда в Томскую губернию, в 1857 году. Именно в этом городе, в Одигитриевской церкви, писатель обвенчался с Марией Исаевой. Сейчас в доме, где жил Достоевский, располагается музей, посвященный писателю.