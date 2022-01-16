Новокузнечане ужаснулись действиям неизвестных живодеров

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Активисты в южной столице Кузбасса рассказали о случаях насилия над животными.

Зоозащитники сообщили, что во второй декаде января этого года в Новокузнецке произошли сразу два случая жестокого обращения с животными. Так, 11 января на улице 25 лет Октября были обнаружены две собаки, которые бились в конвульсиях с пеной изо рта. При этом на ухе одного из животных была бирка, которая означает, что пес привит и стерилизован. Его отправили к ветеринарам, а вторая собака застряла между гаражей. Когда на вызов приехали сотрудники экстренных служб, животное уже погибло. Ветврачи не смогли реанимировать и второго пса. Активисты подчеркивают, что данные собаки жили во дворах не первый год, и местные жители ухаживали за ними. Предположительно, животные были отравлены.


Еще один случай произошел 13 января на улице Лазо. Специалисты по отлову обнаружили собаку, на шее которой был затянут металлический трос. В ходе дальнейшего обследования в клинике выяснилось, что кто-то выстрелил искалеченному псу в сердце дробью. На следующий день животное скончалось.

– "Человек", сделавший это – садист, который получает удовольствие от самого процесса, представить сложно, на что он еще способен! Сначала животные, а дальше дети? – сокрушаются активисты.

Новокузнечане в комментариях пришли в негодование от действий живодеров и отметили, что злоумышленники должны понести наказание.

– Это просто ужас, и как нам с такими бороться? – написали пользователи.

Активисты призвали горожан тщательно следить за своими питомцами, чтобы те не пострадали. Зоозащитники отметили, что особую осторожность следует проявить жильцам обозначенных выше улиц.

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