Новокузнечане увидели крысу на холодильнике в магазине

Пользователи соцсетей поделились видеозаписью, как в одном из магазинов на холодильнике рядом с охлажденной курицей пробегает крыса.

Сообщается, что инцидент произошел в южной столице Кузбасса, однако в каком именно магазине, местный житель не уточнил.

– В одном из продуктовых магазинов Новокузнецка завелись новые жители, – прокомментировал автор.