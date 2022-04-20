+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Новокузнечане увидели крысу на холодильнике в магазине

0
Фото:  

Жители Новокузнецка опубликовали кадры, на которых крыса бегает по холодильнику рядом с курицей.

Пользователи соцсетей поделились видеозаписью, как в одном из магазинов на холодильнике рядом с охлажденной курицей пробегает крыса.


Сообщается, что инцидент произошел в южной столице Кузбасса, однако в каком именно магазине, местный житель не уточнил.

– В одном из продуктовых магазинов Новокузнецка завелись новые жители, – прокомментировал автор.

Видео: Telegram / Новости Кузбасса


Подобные случаи уже происходили в регионе. Напомним, ранее мыши заполонили магазин крупной торговой сети в Кемерове.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35631

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined