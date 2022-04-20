Новокузнечане увидели крысу на холодильнике в магазине

Пользователи соцсетей поделились видеозаписью, как в одном из магазинов на холодильнике рядом с охлажденной курицей пробегает крыса.
Сообщается, что инцидент произошел в южной столице Кузбасса, однако в каком именно магазине, местный житель не уточнил.
– В одном из продуктовых магазинов Новокузнецка завелись новые жители, – прокомментировал автор.
Видео: Telegram / Новости Кузбасса
Подобные случаи уже происходили в регионе. Напомним, ранее мыши заполонили магазин крупной торговой сети в Кемерове.
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