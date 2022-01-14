Новокузнечане устроили танцы на проезжей части

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Фото:  

Последователи танцора из южной столицы Кузбасса вышли на дорогу.

В одном из Instagram-аккаунтов появилось видео на котором два молодых человека в Новокузнецке танцуют на проезжей части. Судя по кадрам, действие происходит на проспекте Металлургов. Новокузнечане активно двигаются под громкую музыку, доносящуюся из стоящего посреди дороги автомобиля.

- Я: Ложусь спать пораньше, так как сильно устал за день. Типы на Металлургов в час ночи, - пошутил автор поста с роликом.

Комментаторы поддержали героев видео и отметили позитивный настрой горожан.

- "Да все хорошо, отдыхают ребята, что в этом такого?", "Классные парни! Такие веселые", - написали пользователи.

Напомним, ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала про автомобилиста, разозлившего новокузнечан зажигательными танцами на дороге.

Фото:  
Да!
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