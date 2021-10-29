Новокузнечане устроили массовое побоище со стрельбой на кольце

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Жители южной столицы Кузбасса в Сети рассказали о происшествии с вооруженными "ребятками", которые поздним вечером выясняли отношения в районе кольцевой развязки.

Инцидент с участием группой лиц произошел накануне в четверг, 28 октября, на кольцевой развязке около Советской площади в Новокузнецке в районе 22:00 по местному времени. Автор ролика, который появился в Сети, отметил, что "ребятки" для выяснения отношений использовали биты, также с места происходящего раздались несколько выстрелов.

– Сначала на кольце была погоня, потом одна машина подрезала другую, из нее вывалились ребятки с битами. Потом прогремели выстрелы. У машин стекла выбило, – прокомментировал происходящее местный житель.

При этом другой горожанин указал, что неизвестные стреляли из УДАРа – механического распылителя с газовым баллончиком.


В результате на место массового побоища прибыли бойцы Росгвардии. Подробности произошедшего устанавливаются.

Видео: telegram / Инцидент Кузбасс

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