Новокузнечане услышат вой сирен в ближайшие дни

Мероприятия по осмотру сирен пройдут 11 августа в Центральном, Кузнецком, Куйбышевском и Орджоникидзевском районах города. В следующий день – 12 августа – устройства начнут шуметь в Заводском и Новоильинском районах Новокузнецка. Проверки, как отмечается в публикации Управления по защите территории и населения южной столицы Кузбасса, будут проведены в соответствии с планом ежемесячного осмотра систем централизованного оповещения населения.

Запускать электросирены и рупорные громкоговорители специалисты будут с 10:00 до 14:00.

Также в сообщении о грядущих мероприятиях сотрудники Управления призвали местных жителей не пугаться и не паниковать от услышанного воя.