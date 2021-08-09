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Новокузнечане услышат вой сирен в ближайшие дни

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Специалисты в южной столице Кузбасс проведут проверку систем оповещения.

Мероприятия по осмотру сирен пройдут 11 августа в Центральном, Кузнецком, Куйбышевском и Орджоникидзевском районах города. В следующий день – 12 августа – устройства начнут шуметь в Заводском и Новоильинском районах Новокузнецка. Проверки, как отмечается в публикации Управления по защите территории и населения южной столицы Кузбасса, будут проведены в соответствии с планом ежемесячного осмотра систем централизованного оповещения населения.


Запускать электросирены и рупорные громкоговорители специалисты будут с 10:00 до 14:00.


Также в сообщении о грядущих мероприятиях сотрудники Управления призвали местных жителей не пугаться и не паниковать от услышанного воя.

Да!
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