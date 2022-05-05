Новокузнечане услышат сирены на следующей неделе

Согласно информации ЕДДС, 11 и 12 мая на территории Новокузнецка будет проводиться плановая техническая проверка системы централизованного оповещения населения. Специалисты на короткое время запустят электросирены и рупорные громкоговорители.

Сотрудники новокузнецкой ЕДДС рассказали корреспонденту AVOKADO, что проверка будет проводиться в период с 10:00 до 14:00 часов. При этом 11 мая сирены услышат жители Центрального, Куйбышевского и Орджоникидзевского районов, а 12 мая ‒ горожане в Заводском и Новоильинском районах.

Специалисты призвали новокузнечан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.