Новокузнечане травмировали дикую утку залпом фейерверка

Накануне в Сети появились кадры, снятые на улице Орджонекидзе в Новокузнецке. Очевидец запечатлел на камеру утку, упавшую рядом с трамвайными путями. По словам оператора, птица получила травмы от запущенных горожанами фейерверков. Состояние утки неизвестно, однако на кадрах она не подает признаков жизни.

– "И бросили... К живым существам отношение хуже, чем к вещам", "А подойти, посмотреть, может, помощь оказать можно еще было, отвезя в клинику?!", "Люди, вы такие <...> жестокие, и не только по отношению к животным!", – возмутились комментаторы.

Отметим, что на улицах Новокузнецка утки появляются довольно часто. Ранее редакция AVOKADO писала о том, как эти птицы заполонили Центр южной столицы Кузбасса.

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