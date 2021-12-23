Новокузнечане стали "заложниками" автобусов из-за неплательщиков

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Жители южной столицы Кузбасса в Сети пожаловались, что из-за "охоты" на неплательщиков в общественном транспорте города пассажиры теряют свое время.

Сообщение о задержках транспорта из-за проверок появилось в сообществе во "ВКонтакте". По словам новокузнечанки, на одной из остановок в автобус, где она ехала, вошли контролеры, которые выявляли безбилетников на протяжении 10 минут.


Она отметила, что за это время работникам удалось обнаружили шесть "зайцев", после чего на неплательщиков были заведены протоколы. При этом на протяжении этого времени другие пассажиры транспорта были вынуждены сидеть на местах и ожидать продолжения движения. По этой причине женщина опоздала за своим ребенком, из-за чего сильно расстроилась.

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