Новокузнечане стали чаще нуждаться в помощи врачей

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Жители южной столицы Кузбасса в несколько раз чаще стали испытывать потребность в квалифицированной медицинской помощи, заявил глава города Сергей Кузнецов в соцсети.

Количество вызовов медиков в Новокузнецке увеличилось на 33%, следует из данных, озвученных в ходе аппаратного совещания. Чиновник в своем Instagram-аккаунте указал, что ежедневно бригада врачей получает около 530 сигналов об оказании помощи. При этом ранее средний показатель был значительно ниже и составлял 400 обращений.


Кузнецов обратил внимание граждан, что в "красной зоне" за минувшее воскресенье, 7 ноября, находилось 214 человек: 148 взрослых и 66 детей.

Коечный фонд ковидных госпиталей на 8 ноября 2021 составляет 1083 койки. За последние пять суток в ковидарии госпитализировано 316 человек. 349 коек свободно, что составляет 32 % от всего коечного фонда, указал в публикации мэр.

С начала пандемии на территории города вакцину от опасного вируса COVID-19 получили 172 279 человек, а 49 133 из общего числа – это граждане старше 60 лет.

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