Новокузнечане спустя год после жалобы Путину дождались открытия детского сада

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В южной столице Кузбасса предстоящей осенью состоится открытие детского сада, на состояние которого граждане лично пожаловались Владимиру Путину. После общения новокузнечан с президентом РФ дело сдвинулось с "мертвой точки".

Детсад-школа № 235 в Новокузнецке, на состояние которого местные жители жаловались президенту России Владимиру Путину, готовится к открытию после капитального ремонта. Стоит отметить, что губернатор Кемеровской области лично наказал мэру южного города, чтобы тот отследил выполнение ремонтных работ


Сейчас подрядчику предстоит посеять дополнительно траву на детских площадках, а также в рамках гарантийных обязательств настроить систему аэрации, необходимую для проветривания крыши, чтобы в ней не скапливался конденсат.

1 сентября будем торжественно открывать это учреждение, — сказал глава южной столицы шахтерского края в своем Telegram-канале.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители шахтерского края в социальных сетях губернатора Кузбасса Сергея Цивилева под одним из последних постов предложили "для скорости" решения проблем в регионе напрямую обращаться к президенту страны.

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