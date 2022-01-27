Новокузнечане создали петицию за сохранение роддома

Сейчас в Новокузнецке есть три действующих родильных дома. На фоне роста заболеваемости COVID-19, один из них отдали под размещение и лечение больных.

Данная новость взбудоражила новокузнечан, которые создали петицию с названием: "Сохраним третий роддом в Новокузнецке". Так как роддом расположен в активно строящемся Новоильинском районе, в нем есть большая потребность. Кроме того, он принимает рожениц со всей южной части Кузбасса.

— На родильный дом номер три города Новокузнецка вот уже много лет «покушались» и пытались закрыть разными обходными путями все, кому не лень, — написала автор петиции.

На момент публикации новости, петицию поддержали около 500 жителей города.