Новокузнечане сообщили об уничтоживших новый тротуар вандалах

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В южной столице Кузбасса оказалась разгромлена часть недавно обустроенного тротуара, о чем сообщили в социальных сетях горожане.

По слова новокузнечан, воздействию неизвестных подверглась пешеходная часть улицы Варшавской в микрорайоне Точилино. Горожане рассказали, что специалисты уже начали обустраивать тротуар для детей, направляющихся в школу, однако неизвестные якобы разрушили его.

‒ В субботу местные дегенераты с кувалдами, явно не желающие перемен, раздолбили весь бордюрный камень и уже установленный и еще тот, который был в упаковке. Не украли, а именно раздолбили, ‒ заявили разгневанные жители южной столицы региона, подкрепив свои слова фотографиями.

Горожане возмутились произошедшим и отметили, что силу неизвестных было бы лучше направить в мирное русло.


Обстоятельства произошедшего выясняются.

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