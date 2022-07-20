Новокузнечане сообщили об уничтоживших новый тротуар вандалах

По слова новокузнечан, воздействию неизвестных подверглась пешеходная часть улицы Варшавской в микрорайоне Точилино. Горожане рассказали, что специалисты уже начали обустраивать тротуар для детей, направляющихся в школу, однако неизвестные якобы разрушили его.

‒ В субботу местные дегенераты с кувалдами, явно не желающие перемен, раздолбили весь бордюрный камень и уже установленный и еще тот, который был в упаковке. Не украли, а именно раздолбили, ‒ заявили разгневанные жители южной столицы региона, подкрепив свои слова фотографиями.

Горожане возмутились произошедшим и отметили, что силу неизвестных было бы лучше направить в мирное русло.

Обстоятельства произошедшего выясняются.