Новокузнечане сообщили о нашествии злых бродячих собак

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Жители южной столицы Кузбасса рассказали, что стая бездомных псов терроризирует прохожих: собаки на улице набрасываются на взрослых и детей.

Новокузнечанин оставил жалобу на платформе "Кузбасс-Онлайн", в которой написал, что неподалеку от жилых домов на улице Братьев-Сизых поселилась стая больших агрессивных собак, которую специалисты местного отлова якобы игнорируют.

– С заката до рассвета постоянный непрекращающийся вой и лай – они бегают по ближайшим дворам и просто лают от скуки, – указал автор.

Администраторы ресурса написали, что жалобу местного жителя направили в подрядную организацию для дальнейшего рассмотрения по существу.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что агрессивные собаки с чипами запугали кузбассовцев.

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