Новокузнечане сообщили о нашествии злых бродячих собак

Новокузнечанин оставил жалобу на платформе "Кузбасс-Онлайн", в которой написал, что неподалеку от жилых домов на улице Братьев-Сизых поселилась стая больших агрессивных собак, которую специалисты местного отлова якобы игнорируют.

– С заката до рассвета постоянный непрекращающийся вой и лай – они бегают по ближайшим дворам и просто лают от скуки, – указал автор.

Администраторы ресурса написали, что жалобу местного жителя направили в подрядную организацию для дальнейшего рассмотрения по существу.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что агрессивные собаки с чипами запугали кузбассовцев.