Новокузнечане сняли на камеру задержание лихача полицией

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Жители южной столицы Кузбасса запечатлели, как инспекторы проводят работу с нарушителем на дороге. Правоохранители прокомментировали ситуацию.

Накануне в социальных сетях появились ролики, снятые в Центральном районе Новокузнецка. В объектив камер очевидцев попали несколько автомобилей Госавтоинспекции, которые заблокировали на дороге иномарку.

‒ Остановка филиппова, погоня. Взяли в коробочку, ‒ отметили горожане.

Правоохранители позже прокомментировали произошедшее. Они рассказали, что инспекторы обратили внимание на автомобиль Lexus в Заводском районе и потребовали от водителя остановиться. Однако автомобилист начал скрываться. Полицейские организовали преследование иномарки. Нарушитель не снижал скорости и, уходя от правоохранителей, неоднократно выезжал на "встречку", проезжал на запрещающий сигнал светофора и создавал угрозу для безопасности окружающих. Только на проспекте Строителей в Центральном районе иномарку удалось заблокировать.

‒ При задержании водитель оказал сопротивление, в связи с чем к нему были применены физическая сила и спецсредства ‒ наручники, ‒ рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Выяснилось, что за рулем Lexus находился 31-летний киселевчанин. У него имелись признаки алкогольного опьянения, но от освидетельствования он отказался. На лихача было составлено 14 протоколов. Ему уже назначены штрафы в размере 4,8 тысячи рублей. Общая сумма штрафов может превысить 50 тысяч рублей.


Также автомобилист рискует лишиться прав на управление транспортом на срок до трех лет.

Видео: ВКонтакте / "ЧП|ДТП Новокузнецк"

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