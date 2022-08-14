Новокузнечане сняли на камеру объятое огнем здание

Видеозапись, на которую попало охваченное пламенем строение, выложили в социальные сети жители Новокузнецка. Они рассказали, что сняли инцидент на улице Вокзальной близ Мелькомбината. На кадрах видно, что пожар распространился по всему зданию, слышен треск горящих конструкций.

– Там горела заброшенная база, – заявили горожане в комментариях.

Предположительно, новокузнечане сняли на камеру возгорание, произошедшее на улице Смоленской, которая находится в непосредственной близости от указанных кузбассовцами ориентиров. Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы накануне, 13 августа, в 21:25. Горело неэксплуатируемое здание. Полностью ликвидировать огонь удалось в 22:08.

Тушением возгорания занимались 20 человек и семь единиц техники.