Новокузнечане с детьми покинули квартиры из-за пожара под крышей

Пожар произошел в пятиэтажном доме на шесть подъездов, расположенном на улице Челюскина в Новокузнецке, рассказали журналисту AVOKADO в ГУ МЧС России по Кемеровской области. Сигнал о возгорании поступил в 18:32.

Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что из-под крыши идет дым. Самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных 40 человек, в том числе 20 детей. Огонь был ликвидирован в 18:52, привлекались 17 человек и пять единиц техники. В результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши дома на площади в 40 м².

По предварительным данным, причиной возникновения возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.