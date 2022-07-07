Новокузнечане с детьми покинули квартиры из-за пожара под крышей

0
Фото:  

Десятки жителей дома в южной столице Кузбасса выбежали на улицу из-за возгорания.

Пожар произошел в пятиэтажном доме на шесть подъездов, расположенном на улице Челюскина в Новокузнецке, рассказали журналисту AVOKADO в ГУ МЧС России по Кемеровской области. Сигнал о возгорании поступил в 18:32.


Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что из-под крыши идет дым. Самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных 40 человек, в том числе 20 детей. Огонь был ликвидирован в 18:52, привлекались 17 человек и пять единиц техники. В результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши дома на площади в 40 м².


По предварительным данным, причиной возникновения возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37901

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined