Новокузнечане разгромили дорогостоящие остановки и ограждение

Глава южной столицы Кузбасса сообщил, что на территории города активизировались дорожные вандалы: они уничтожили тротуары, ограждение и остановочные павильоны.

Так, на улице Херсонская, 28, через сутки после установки ограждения неизвестный пришел спиливать его болгаркой. При этом когда приехала полиция, то мужчина объяснил свои действия тем, что конструкция мешает завозить уголь.

Аналогичная ситуация сложилась и на Варшавской, 3. Там вредители разбили бордюры. Предположительно, кувалдой. Общий ущерб от их действий составил 150 000 рублей. Кроме того, на Бызовском шоссе злоумышленники разгромили остановки.

– В этот раз вандалы пошли дальше и просто свернули конструкцию. Выбиты стекла и сломан каркас остановок "Насосная станция", – указал в Telegram глава города Сергей Кузнецов.

Стоимость одной такой остановки составляет 150 000 рублей.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что хулиганы разобрали пассажирскую остановку в кузбасском городе.