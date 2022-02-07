Трое новокузнечан приехали в гаражный кооператив ради совершения преступления. Они проникли в один из боксов через сломанную крышу, нашли там кувалду и решили использовать ее для дальнейших краж. С помощью орудия они сломали перегородки в нескольких гаражах и похитили оттуда две пары лыж и сумку с инструментами. Общая сумма причиненного ущерба составила около 55 тысяч рублей.

Правоохранители задержали новокузнечан и возбудили в отношении них уголовное дело о краже. Максимальное наказание, которое может грозить злоумышленникам, составляет пять лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Похищенное было изъято и возвращено законным владельцам.