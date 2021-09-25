Новокузнечане предстанут перед судом за ограбление прохожего

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, два жителя города Новокузнецка 27 и 34 лет подошли к незнакомцу под предлогом одолжить телефон для звонка. Позже один из них начал избивать его. С места преступления злоумышленники скрылись с украденными телефоном и 16 тысячами рублей.

Полицейские задержали преступников. Помимо этого у них изъяли похищенное имущество и вернули хозяину.

В результате молодые люди предстанут перед судом по обвинению ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). Теперь им грозит семь лет лишения свободы.