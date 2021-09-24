Новокузнечане предложили изменить схему движения на перекрестке в центре города

Житель Новокузнецка обратил внимание на участок улицы Кирова от проспекта Октябрьского (кольцо "Дом быта") до пересечения с улицей Тольятти. По его мнению, в данном месте следует убрать левые повороты в сторону ТЦ, здания администрации.

— Плотность трафика повысилась, поворачивать через 3 полосы просто опасно (а в случае с поворотом к цирку вдвойне — видимость ухудшается из-за смещения оси двойной сплошной, увидеть автомобиль из-за стоящих на поворот сложно) (авт.стиль сохр. — прим.ред.), — пояснил новокузнечанин на портале "Кузбасс Онлайн".

На обращение отреагировали представители платформы. В ответе говорится, что данная организация дорожного движения предусмотрена проектом ОДД, разработанным в 2019 году.

— В 2022 году специализирующей организацией планируется актуализация данного проекта, — отмечается в сообщении.

Уточняется, что данное предложение будет направлено специалистам при актуализации проекта для оценки необходимости и возможности подобных изменений.