Новокузнечане предложили истребить "зайцев" в автобусах при помощи турникетов

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В южной столице Кузбасса гражданин выдвинул новую инициативу: он предложил установить в автобусах турникеты, чтобы истребить неплательщиков.

Волна возмущений после подорожания проезда по области продолжается. В этот раз негодование выразили жители южной столицы региона на просторах платформы "Кузбасс Онлайн"


Горожанин в Сети понял тему борьбы с безбилетниками и, чтобы не допускать экономных земляков в автобусы, предложил властям установить турникеты. С его слов, такие меры повысят эффективность и вынудят людей чаще платить как бесконтактным способом, так и наличными.

– На выходе через среднюю дверь поставить два турникета, которые работают только на выход, без всяких дополнительных прикосновений, – предложил кузбассовец.

Однако некоторые выразили мнение, что подобное нововведение поспособствует массовым скоплениям пассажиров на входе в салон транспорта, что приведет к сильной задержке маршрутов, а также новой волне заражения опасной китайской инфекцией.

Да!
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