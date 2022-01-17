Волна возмущений после подорожания проезда по области продолжается. В этот раз негодование выразили жители южной столицы региона на просторах платформы "Кузбасс Онлайн"

Горожанин в Сети понял тему борьбы с безбилетниками и, чтобы не допускать экономных земляков в автобусы, предложил властям установить турникеты. С его слов, такие меры повысят эффективность и вынудят людей чаще платить как бесконтактным способом, так и наличными.

– На выходе через среднюю дверь поставить два турникета, которые работают только на выход, без всяких дополнительных прикосновений, – предложил кузбассовец.

Однако некоторые выразили мнение, что подобное нововведение поспособствует массовым скоплениям пассажиров на входе в салон транспорта, что приведет к сильной задержке маршрутов, а также новой волне заражения опасной китайской инфекцией.