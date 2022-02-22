Новокузнечане пожаловались на жжение в легких после вечерних прогулок

Тревожное сообщение появилось на просторах Сети. По словам интернет-пользователя, он испытвл проблемы с дыханием после того, как вышел на улицу.

– Новокузнецк – чистый город. Прогулялся до магазина в легких жжение, – заявил автор поста.

Для подтверждения своих слов интернет-пользователь разместил в сообществе во "ВКонтакте" видео с той самой злосчастной прогулки. Из ролика следует, что улица Новокузнецка окутана плотной пеленой дыма, из-за чего видимость оказалась значительно ухудшена.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что южный центр Кемеровской области обогнал Москву по степени загрязненности воздуха.