Новокузнечане пожаловались на жжение в легких после вечерних прогулок

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Вечерние прогулки по южной столицы Кузбасса наносят непоправимый вред здоровью местных жителей. К такому выводу пришел горожанин, который ощутил жжение в легких после того, как вышел на улицу.

Тревожное сообщение появилось на просторах Сети. По словам интернет-пользователя, он испытвл проблемы с дыханием после того, как вышел на улицу.

Новокузнецк чистый город. Прогулялся до магазина в легких жжение, – заявил автор поста.

Для подтверждения своих слов интернет-пользователь разместил в сообществе во "ВКонтакте" видео с той самой злосчастной прогулки. Из ролика следует, что улица Новокузнецка окутана плотной пеленой дыма, из-за чего видимость оказалась значительно ухудшена.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что южный центр Кемеровской области обогнал Москву по степени загрязненности воздуха.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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