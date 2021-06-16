Новокузнечане пожаловались на запах куриного помета

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Горожане в южной столице Кузбасса высказали свое негодование от условий, в которых им приходится находиться. О неприятном запахе местные жители напомнили в соцсетях.

Отходы животноводства продолжают распространять зловоние по территории Новокузнецка. Сообщение с соответствующей информацией появилось под одной из публикаций градоначальника Сергея Кузнецова. Местные житель в комментариях напомнил о проблеме в городе. В сообщении он также обратил внимание на то, как некогда власти уже проводили встречу с руководителями птицефабрик, предложив в этот раз встретиться с представителями Росприроднадзора и Роспотребнадзора, чтобы решить проблему.


Цитируя представителей первого ведомства, «ВашГород.ру» сообщают, что его представители организовали расследование несоблюдения требований при сборе, накоплении, обработке, утилизации или обезвреживании отходов животноводства.


Участок, на котором складируются отходы, имеет кадастровый номер 42:09:0606001:740, а арендуют его АО "Кузбасская Птицефабрика".

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