Новокузнечане пожаловались на залитый моторным маслом водоем

Новокузнечане обратились в Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов горадминистрации с жалобами на пункт приема отработанных масел, который загрязняет находящийся неподалеку водоем, поскольку отходы стекают прямо в воду. Кроме того, горожан возмутила стихийная свалка, которой никто не занимается.

Комитет совместно с полицейскими осмотрели указанные территории в Заводском и Кузнецком районах города и получили подтверждение слов местных жителей.

— Выявлены нарушения природоохранного законодательства: прием отработанных моторных масел, несанкционированное размещение отходов. Возбуждено административное расследование, — сообщили в представители комитета в аккаунте в соцсетях.

Отмечается, что информация уже передана в природоохранную прокуратуру, которая выяснит степень причиненного окружающей среде вреда.