Новокузнечане пожаловались на уровень безопасности в автобусах

На платформе "Кузбасс- Онлайн" новокузнечанин пожаловался на состояние в автобусах. За несколько дней с ним произошло два инцидента.

В одной из маршруток, где находился мужчина, не работал передний выход, в связи с чем водитель, как утверждает автор, отказался выпускать через нее пассажиров.

Спустя время этот же горожанин ехал в автобусе №63, где внезапно и беспричинно сработал порошковый огнетушитель. Управляющий транспортом снял с себя ответственность, заявив, что не отвечает за это.

Администраторы портала поспешили ответить недовольному мужчине, уточнив некоторые данные. Информация передана в соответствующую инстанцию.