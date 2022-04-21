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Новокузнечане пожаловались на уровень безопасности в автобусах

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Жители Новокузнецка рассказали о внезапно сработавшем порошковом огнетушителе в автобусе.

На платформе "Кузбасс- Онлайн" новокузнечанин пожаловался на состояние в автобусах. За несколько дней с ним произошло два инцидента.


В одной из маршруток, где находился мужчина, не работал передний выход, в связи с чем водитель, как утверждает автор, отказался выпускать через нее пассажиров.


Спустя время этот же горожанин ехал в автобусе №63, где внезапно и беспричинно сработал порошковый огнетушитель. Управляющий транспортом снял с себя ответственность, заявив, что не отвечает за это.


Администраторы портала поспешили ответить недовольному мужчине, уточнив некоторые данные. Информация передана в соответствующую инстанцию.

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