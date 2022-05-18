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Новокузнечане пожаловались на разрушение недавно отремонтированной дороги

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Уложенный меньше месяца назад асфальт начал портиться в южной столице Кузбасса.

По словам новокузнечан, дорожное полотно по улице Кузнецова отремонтировали в конце апреля. Спустя какое-то время асфальт возле люков начал разрушаться из-за тяжелого транспорта.

– Эти выбоины очень активно разбиваются сейчас спецтехникой и грузовиками, работающими над благоустройством пешеходной зоны. Будут ли и они отремонтированы? – гласит обращение на платформе "Кузбасс-Онлайн".

Администраторы портала сообщили, что обозначенные дефекты – гарантийные.

– В настоящий момент ведется претензионная досудебная работа о принуждении подрядной организации к устранению гарантийных обязательств, – отметили специалисты.

Ожидается, что работы по устранению выбоин начнутся в третьей декаде мая.

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