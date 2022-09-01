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Новокузнечане пожаловались на разрастающуюся от контейнеров свалку

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Скопившийся мусор, который якобы не убирают с территории у контейнеров, стал причиной недовольства жителей южного центра Кузбасса.

Жители Новокузнецка остались недовольны видом мусорных контейнеров у домов № 22 и №24 по ул. Бугарева. Автор разместил свою жалобу на платформе "Кузбасс Онлайн" и добавил, что раньше урны стояли во дворе дома, но позже "переехали" к проезжей части. Тогда же и начался бардак.

Мусор раскиданный вокруг площадки не убирают месяцами, вы уберите эту мусорную площадку им во двор, может тогда они сами не будут раскидывать и следить за чистотой если это не делают коммунальные службы (пунктуация и орфография автор. прим. ред.), сокрушилась горожанка.

В ответ на обращение администратор сервиса сказал, что сообщение принято в работу и направлено специалистам. О результатах проверки гражданке будет сообщено дополнительно в течение 14 рабочих дней.

Да!
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