Новокузнечане пожаловались на покрывший аллею лошадиный навоз

Жители Новоильинского района Новокузнецка выразили в Сети свое возмущение работой проката лошадей. По словам горожан, животные оставляют на аллее экскременты, но уборкой навоза никто не занимается.

‒ ...Устроили здесь бизнес, а мы и наши дети потом по навозу ходят.<...> сколько это может продолжаться…а приводят каждый день минимум две лошади и осла (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ высказались горожане на платформе "Кузбасс-Онлайн".

Администраторы портала в ответ на обращение сообщили, что направили вопрос специалистам, которым предстоит подготовить ответ в течение 14 рабочих дней.