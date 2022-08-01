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Новокузнечане пожаловались на онаниста в городском парке

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Жители южной столицы Кузбасса заметили мужчину, который удовлетворял свои потребности прилюдно.

Новокузнечанка рассказала в социальных сетях, что накануне, 31 июля, встретила в парке имени Гагарина подозрительного мужчину. Горожанка заметила, что неизвестный якобы занимался онанизмом.

‒ Шла я спокойно по парку Гагарина, как боковым зрением увидела как стоит мужчина за лавочкой и наяривает свои гениталии. После того как я подошла ближе и он меня заметил, он вышел на асфальт и не стесняясь, медленно начал подходить ко мне (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ заявила жительница южной столицы Кузбасса.

Горожанка также подчеркнула, что мужчина скрылся в тот момент, когда она решила снять его на камеру. Комментаторы возмутились поведением новокузнечанина и отметили, что якобы и раньше сталкивались с его неподобающим поведением.


Пользователи Сети посоветовали новокузнечанке обратиться в полицию в случае, если подобный инцидент повторится.

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