Новокузнечане пожаловались на недоступный туалет в парке

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В Новокузнецке жители пожаловались мэру, что не могут сходить в туалет в парке им. Гагарина, поскольку уборная доступна только в отведенные часы.

По словам граждан из южной столицы Кузбасса, городской парк им. Гагарина работает до 21:00, а вот туалет закрывается на несколько часов раньше в 19:00. По этой причине посетители общественного места в вечерние часы вынуждены сдерживать естественные нужды, что доставляет дискомфорт.

Нужно сделать так, чтобы туалет начинал работать не с 8 утра, а с 10, предложил таким образом решить проблему Сергей Кузнецов в ходе эфира "Утро с мэром".

Градоначальник выразил мнение, что если перенести два часа рабочего времени уборной с утра на вечер, то для отдыхающих это может стать решением, поскольку утром в парке наблюдается мало посетителей.

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