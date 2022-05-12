Новокузнечане пожаловались на недоступный туалет в парке

По словам граждан из южной столицы Кузбасса, городской парк им. Гагарина работает до 21:00, а вот туалет закрывается на несколько часов раньше в 19:00. По этой причине посетители общественного места в вечерние часы вынуждены сдерживать естественные нужды, что доставляет дискомфорт.

– Нужно сделать так, чтобы туалет начинал работать не с 8 утра, а с 10, – предложил таким образом решить проблему Сергей Кузнецов в ходе эфира "Утро с мэром".

Градоначальник выразил мнение, что если перенести два часа рабочего времени уборной с утра на вечер, то для отдыхающих это может стать решением, поскольку утром в парке наблюдается мало посетителей.