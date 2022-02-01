Новокузнечане пожаловались на густой вонючий смог в городе

Жители нескольких районов южной столицы Кузбасса обеспокоены появлением плотного смога, из-за которого не только снижается видимость на дорогах, но и ухудшается самочувствие людей.

– Вчера ехала в кузнецке даже фонари не видно на дороге... вонища невозможная!!! (авт. стиль сохран. прим. ред.), – пожаловались горожане.

В комментариях интернет-пользователи начали активно обсуждать причины, поспособствовавшие возникновению пахучей пелены дыма. Некоторые предположили, что воздух портит промышленное производство, а другие обвинили в ухудшении экологии и режиме НМУ "частников".

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что специалисты Минприроды рассказали о загрязнении воздуха в Новокузнецке.