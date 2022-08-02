Новокузнечане потребовали вернуть в автобусы кондукторов

Жители южной столицы Кузбасса потребовали от властей, чтобы те вернули в пассажирский транспорт кондукторов. Сообщение появилось на платформе "Кузбасс Онлайн".

Как указал автор, 28 июля в автобусе № 87 находился работник зала и это несмотря на то, что по новому контракту он не предусмотрен. При этом когда в транспорт зашли контролеры, то они якобы даже не стали проверять людей на наличие билетов. В связи с этим пассажир предложил администрации, чтобы те вернули работу людям.

– Сразу решится проблема, в которой сейчас будут разбираться контролеры с полицейскими. Зачем на них тратить деньги, когда проще вернуть и эти средства направить на кондукторов, – следует из текста.

В ответ администратор сервиса заявил, что передал обращение на рассмотрение смпециалистам.