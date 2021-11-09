Новокузнечане потребовали ужесточить борьбу с антимасочниками в автобусах

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Большая часть пассажиров автобусов в Новокузнецке пренебрегает мерами защиты против COVID-19. Об этом местные жители доложили в социальных сетях.

Жалоба на антимасочников в общественном транспорте Новокузнецка появилась на просторах Сети. По словам автора текста, средствами защиты дыхательных путей в автобусах города пренебрегает большая часть пассажиров, что пугает остальных.


Местный житель назвал такое поведение "неуважением к окружающим" и указал, что даже привитые и переболевшие опасным вирусом COVID-19 могут являться переносчиками заболевания.

– Просьба, примите меры по соблюдению ношения масок в общественном транспорте. Не знаю, как в других городах области, но в Новокузнецке маски в транспорте надевают единицы! – следует из текста комментария от разгневанного пользователя Сети.

На заявление отреагировали представители местной администрации. Со слов чиновников, специалисты продолжают проводить рейды по выявлению антимасочников. Из этого следует, что "охота" на нарушителей противовирусных мер продолжается.

Да!
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