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Новокузнечане потребовали от властей убрать "грязную" рекламу

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На юге Кузбасса город заполонили грязные рекламные вывески, которые, по мнению граждан, сильно портят вид Новокузнецка.

Жители южной столицы Кузбасса пожаловались мэру на переизбыток "грязной" рекламы в городе. Так, людям не понравилось то, что многие из вывесок никто никогда не мыл, из-за чего они сильно портят вид города.


В ответ глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сказал, что подобная реклама не несет за собой никакой пользы, а значит ее следует убрать.

Давайте примем решение нашим городским сообществом, нашей передачей создадим такой прецедент убрать это, заключил он во время эфира "Утро с мэром".

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти Новокузнецка прокомментировали отсутствие забора у опасной "заброшки".

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