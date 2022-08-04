Жители южной столицы Кузбасса пожаловались мэру на переизбыток "грязной" рекламы в городе. Так, людям не понравилось то, что многие из вывесок никто никогда не мыл, из-за чего они сильно портят вид города.

В ответ глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сказал, что подобная реклама не несет за собой никакой пользы, а значит ее следует убрать.

– Давайте примем решение нашим городским сообществом, нашей передачей создадим такой прецедент – убрать это, – заключил он во время эфира "Утро с мэром".

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти Новокузнецка прокомментировали отсутствие забора у опасной "заброшки".