Новокузнечане пострадали из-за натравленной на них собаки

Инцидент произошел 6 июня в одном из магазинов на улице Дружбы в Новокузнецке. Предварительно установлено, что в торговую точку зашла женщина с собакой "бойцовской" породы. Окружающие сделали ей замечание, после чего горожанка умышленно натравила животное на покупателей. Прибывшие на место силовики задержали 26-летнюю новокузнечанку.

"В результате с травмами от укусов собаки в лечебные учреждения обратились двое граждан", ‒ сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и степень вреда здоровью пострадавших. После проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.