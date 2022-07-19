Новокузнечане попросили вернуть на работу кондукторов

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В южной столице Кузбасса пассажиры призвали властей вернуть кондукторов на работу, чтобы те навели порядок в общественном транспорте города.

На платформе "Кузбасс Онлайн" жители южной столицы Кузбасса попросили вернуть кондукторов в общественный транспорт. По мнению автора сообщения, такая мера будет весьма выгодна как для граждан, так и для властей, которые с самого старта реформы усердно борются с безбилетниками, поскольку "не только контролируют оплату, но и порядок в салоне". Например, не допуская в автобусы и трамваи пьяных пассажиров и прочих дебоширов.

Рассмотрите решение вернуть кондукторов и проблемы у вас самих же исчезнут. Также у кондуктора можно спросить, в каком направлении едет, не отвлекая водителя, указал горожанин.

В ответ администратор сайта сказал, что обращение передано в работу специалистам. Результат будет известен немного позже.

Да!
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