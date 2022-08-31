Новокузнечане поделились кадрами с места ДТП с участием мотоциклиста

Сегодня, 31 августа, новокузнечане сообщили о том, что на одной из дорог случилось ДТП с участием мотоциклиста. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в социальных сетях. На видео можно заметить лежащий на дороге мотоцикл, автомобиль правоохранителей, а также легковушку, остановившуюся на полосе.

‒ ДТП с мотоциклом, поворот на Бунгур, ‒ рассказали горожане.

В новокузнецкой ГИБДД журналисту AVOKADO сообщили, что информация об инциденте уточняется.