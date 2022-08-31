Новокузнечане поделились кадрами с места ДТП с участием мотоциклиста

Сегодня, 31 августа, новокузнечане сообщили о том, что на одной из дорог случилось ДТП с участием мотоциклиста. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в социальных сетях. На видео можно заметить лежащий на дороге мотоцикл, автомобиль правоохранителей, а также легковушку, остановившуюся на полосе.
‒ ДТП с мотоциклом, поворот на Бунгур, ‒ рассказали горожане.
В новокузнецкой ГИБДД журналисту AVOKADO сообщили, что информация об инциденте уточняется.
Видео: ВКонтакте / "АвтоНовокузнецк АвтоХак (Где Дпс) ДТП"
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