Инцидент произошел в Новокузнецке. Двое местных жителей, мужчины 28 и 35 лет, совершили кражи из табачного киоска. Первое злодеяние совершил младший новокузнечанин, который вытащил из павильона курительные смеси на общую сумму более 16 тысяч рублей. Следующую кражу он совершил вместе с подельником: мужчины похитили продукцию на 40 тысяч рублей. В обоих случаях товары были проданы, а вырученные от незаконных сделок деньги общей суммой 10 тысяч рублей – потрачены на алкоголь.

После обращения владелицы киоска в полицию новокузнечан задержали. Правоохранители возбудили в отношении мужчин уголовное дело о краже, которое рассмотрит суд, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.