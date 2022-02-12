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Новокузнечане "перевели" украденные табачные изделия в алкоголь

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Двое жителей южной столицы Кузбасса вынесли из табачного павильона товары и потратили вырученные после их продажи деньги на спиртные напитки.

Инцидент произошел в Новокузнецке. Двое местных жителей, мужчины 28 и 35 лет, совершили кражи из табачного киоска. Первое злодеяние совершил младший новокузнечанин, который вытащил из павильона курительные смеси на общую сумму более 16 тысяч рублей. Следующую кражу он совершил вместе с подельником: мужчины похитили продукцию на 40 тысяч рублей. В обоих случаях товары были проданы, а вырученные от незаконных сделок деньги общей суммой 10 тысяч рублей – потрачены на алкоголь.


После обращения владелицы киоска в полицию новокузнечан задержали. Правоохранители возбудили в отношении мужчин уголовное дело о краже, которое рассмотрит суд, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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