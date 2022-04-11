Новокузнечане открыли купальный сезон

Подписчик сообщества в соцсетях опубликовал кадры, на которых люди в ластах и спецформе заходят в воду реки в Новокузнецке, в то время как на их фоне проплывают льдины.

– Купальный сезон открыт, – написал автор.

Комментаторы поспешили разделиться на два лагеря: первые не увидели ничего подозрительного, так как предположили, что это сотрудники спасательных служб и они подготовлены к таким "развлечениям". Вторые напротив сказали, что экстрим не оправдан и это могло привести к печальным последствиям.