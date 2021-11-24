Новокузнечане отдали мнимым родственникам 500 тысяч рублей

К правоохранителям в Новокузнецке обратились восемь пенсионеров. Пожилые местные жители рассказали, что столкнулись с действиями мошенников. Трое горожан не поддались на уловки аферистов, остальные же поверили злоумышленникам и передали им в общей сложности 500 тысяч рублей.

Выяснилось, что преступления были совершены по аналогичной схеме: новокузнечанам поступал звонок от неизвестных, которые представлялись родственниками жертв. Аферисты заявляли, что попали в беду, и теперь им срочно требовались деньги в размере 100 тысяч рублей. Нужную сумму доверчивые горожане передавали "курьеру" в медицинской маске. Позже жертвы звонили своим внукам и внучкам и узнавали, что с родственниками ничего плохого не случилось, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Правоохранители возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Личности злоумышленников устанавливаются.