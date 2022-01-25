Новокузнечане ощутили металлический привкус во рту после уличных прогулок

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В южной столице области люди снова обеспокоены экологией. Со слов горожан, на улицах города ощущается стойкий запах гари, а после во рту появляется неприятный привкус металла.

Жители южной столицы Кузбасса на просторах Сети заявили, что после того, как покидают свои жилища и выходят на улицу, то сразу же чувствуют в воздухе сильный запах гари, а после во рту появляется неприятный металлический привкус. Так, подобные ощущения ощутила горожанка, которая на дня вышла из дома, чтобы прогуляться с собакой.

– Моя собака пропахла этой вонью! У меня во рту привкус металла! Это я полчаса с собакой просто погуляла! Чем мы дышим! Мы быстрее от этого все помрем, чем от ковида! – выразила недовольство она.

На обращение отреагировал представитель городского комитета экологии. Со слов эксперта, причина кроется в антициклоне по югу Сибири, из-за которого до 26 января был объявлен режим НМУ (неблагоприятных метеоусловий). Он отметил, что в Новокузнецке уже установилась инверсия, дымка, концентрация веществ, в том числе и от низких источников, таких как выбросы, дым, сжигание топлива, транспортные выбросы.

Да!
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