Новокузнечане оказались "заложниками" здания из-за пожара на первом этаже

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Эвакуация жильцов загоревшегося многоквартирного дома прошла в южной столице Кузбасса.

Инцидент произошел в Новокузнецке. В экстренные службы поступил вызов о пожаре, который произошел в одном из многоквартирных домов. Когда огнеборцы прибыли на место, в подъезде наблюдалось сильное задымление: очаг возгорания находился в квартире на первом этаже. Специалисты эвакуировали по лестнице 14 человек, проживающих на этажах выше. При этом в числе спасенных были четверо детей.


Возгорание удалось ликвидировать. В результате пожара в квартире обгорели вещи, мебель и стены на площади в 25 квадратных метров.

"По предварительным данным, причиной возгорания стали умышленные действия по уничтожению имущества и нанесению вреда здоровью человека," – сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Кузбассу.

В ликвидации пожара приняли участие 18 человек и пять единиц техники.

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