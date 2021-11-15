Новокузнечане оказались недовольны ранним появлением ели на площади

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Жители южной столицы Кузбасса в Сети рассказали о преждевременном появлении праздничного дерева в центре города.

О завершении сборки ели горожане из Новокузнецка рассказали землякам в сообществе в социальной сети. Однако несмотря на украшение города перед наступлением Нового года многие жители оказались недовольны преждевременным появлением пушистого дерева на главной площади.


Комментаторы отметили, что каркас хвойной красавицы появился на улице еще в середине октября, хотя приступить к таким работам можно было и позже. При этом часть из кузбассовцев заявили, что праздничное настроение в них оказалось "убито" после выхода распоряжения губернатора Кемеровской области о введении QR-кодов для посещения ряда общественных мест, в числе которых оказались и ТЦ.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровский продуктовый рынок закрыл двери для посетителей без QR-кодов, накануне люди окружили ТЦ в областном центре ради розыгрыша призов.

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