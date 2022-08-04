Новокузнечане обратились к Путину из-за вырубки городских деревьев

Сегодня, 4 августа, состоялся прямой эфир с градоначальником Новокузнецка Сергеем Кузнецовым. В ходе включения горожане обратились к мэру с вопросом о том, когда будут устранены тополя на Садовой улице. Жители южной столицы региона обеспокоились тем, что деревья могут рухнуть на провода или навредить детям.

Кузнецов рассказал, что на улицу Садовую будет направлена специальная комиссия, которая займется проверкой степени аварийности насаждений. Также чиновник отметил, что не все новокузнечане хотят вырубки тополей. По словам мэра, один из горожан даже пожаловался на спиливание деревьев Владимиру Путину.

– У нас даже один человек обратился к президенту России. Суть его обращения заключается в следующем: "город Новокузнецк является очень грязным городом. А вот жители вместе с мэром пилят тополя. И даже на Ильинке хотели спилить тополя, чтобы сделать там дорогу", – заявил Сергей Кузнецов во время передачи "Утро с мэром".

Также градоначальник отметил, что работы по вырубке деревьев следует проводить с упором на общественный договор с учетом разных позиций.